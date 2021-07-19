Черноморский флот объявил о сокращении программы празднования Дня ВМФ

Программа празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе будет сокращена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«Совместно с органами государственной власти организовано оповещение жителей и гостей города о сокращенной программе праздничных мероприятий и отмене всех массовых мероприятий, включая концерт, праздничные салют и фейерверк», — сказано в сообщении.

Во флоте пояснили, что изменения были внесены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения Дня ВМФ. Также в пресс-службе отметили, что все участники Военно-морского парада заблаговременно прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции.

18 июля сообщалось, что Крым бьет рекорды по заражению коронавирусом пятый день подряд.

В День ВМФ 25 июля мероприятия начнутся с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. Затем командование флота и руководство города возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади адмирала Нахимова.