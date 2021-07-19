Фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели на побережье Баренцева моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около 7 Махов», — говорится в сообщении.

Данная стрельба стала первым пуском ракет «Циркон» в текущем году и четвертым пуском за все время с корабля «Адмирал Горшков».

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России, отметили в Минобороны.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, когда ракеты «Циркон» начнут серийно поступать в Вооруженные силы России.