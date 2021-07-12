Лавров заявил, что Судан готовится к ратификации соглашения о пункте обеспечения ВМФ РФ

Судан готовится к процессу ратификации соглашения с Россией о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота РФ. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с суданской коллегой Мариям аль-Махди, передает ТАСС.

«Сейчас парламент на каникулах, поэтому по их завершении Госдума определит график рассмотрения этого документа. Видимо, это будет уже новый состав Государственной думы», — сказал министр.

Лавров отметил, что процесс ратификации будет осуществлен в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в парламенте Судана.

Президент России Владимир Путин 1 июля внес на ратификацию в Государственную думу соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации. О заключении между государствами этого договора стало известно в начале декабря 2020 года.

Пункт МТО ВМФ предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России.

Ранее сообщалось, что на ратификацию в Госдуму внесено соглашение между Россией и Суданом о создании базы ВМФ РФ.