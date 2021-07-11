В ЛНР сообщили о гибели украинских силовиков при попытке провокации

Два украинских силовика погибли в результате попытки устроить провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя самопровозглашенной ЛНР Ивана Филипоненко.

По его словам, этот инцидент показал, что местность заминирована хаотично и у украинских военнослужащих нет карт минных полей. Филипоненко добавил, что в зоне ответственности 24-й бригады ВСУ наблюдатели заметили автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», — подытожил Филипоненко.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

В июне в ЛНР сообщили о пятерых погибших в результате атаки украинских диверсантов.