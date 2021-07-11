Минобороны США подтвердили атаку на американских военных в Сирии

Представитель Пентагона подтвердил РИА «Новости»,что военнослужащие США попали под обстрел в Сирии.

«Я могу подтвердить, что в Коноко, Сирия, произошла атака непрямой наводкой», — сообщил представитель Минобороны США.

По первоначальным данным, рассказал он, никто из американских военных не пострадал.

Ранее сообщалось, что военные США попали под обстрел на востоке Сирии.

В то же время поступили сообщения о том, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зора прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе «Коноко», который находится неподалеку от военной базы США.

В конце июня район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор был обстрелян: разорвалось не менее восьми снарядов.

До этого стало известно, что ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям на территории Сирии, и одной — на территории Ирака. Как сообщил Пентагон, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» (организации запрещены в России).