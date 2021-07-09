В ВМС США заявили, что учения Sea Breeze не связаны с конфронтацией в Донбассе

Учения Sea Breeze с привлечением войск НАТО в Черном море не связаны с конфронтацией в Донбассе. Об этом заявил представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен, передает ТАСС.

«Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze», — сказал военный.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины вместе с участниками учений Sea Breeze 2021 из стран НАТО отработали в Одесской области подавление выступлений, схожих с теми, что были в Донбассе в 2014 году.

Накануне стало известно, что военные Черноморского флота России провели в Крыму учения с боевыми стрельбами танков на фоне маневров Североатлантического альянса в черноморском регионе.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.