Российские Су-30 сопроводили американский патрульный самолет над Черным морем

Два истребителя Су-30 морской авиации Черноморского флота сопроводили американский патрульный самолет над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря», — рассказали в НЦУО.

Патрульный Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для борьбы с подводными лодками, был замечен средствами воздушного контроля, на курсе по направлению к российской границе. В НЦУО уточнили, что государственная граница американским самолетом не пересекалась.

Ранее корабль ВМС Испании вошел в Черное море.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.