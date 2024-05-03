Россиянка сделала из кастрюли плиту с открытым огнем и сожгла квартиру

Жительница Архангельской области готовила еду на открытом огне и сожгла квартиру. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Северодвинске. У женщины накопились долги, поэтому профильные службы отключили электричество в ее квартире. Чтобы готовить еду, она использовала открытый огонь и кастрюлю, которая служила плитой.

В какой-то момент предмет перевернулся на диван и мебель загорелась. Женщина пыталась потушить пожар, но сделать это самостоятельно не смогла.

«Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место специалисты эвакуировали из жилого дома 57 человек, среди которых было восемь детей. После этого они оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. В тушении принимали участие 19 спасателей и семь единиц техники.

Ранее мать двоих детей устроила пожар в квартире, уронив пепел от сигареты на наращенные волосы.