Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили еще один американский танк в зоне СВО

МО РФ: подразделения «Центра» уничтожили очередной американский танк Abrams

close
100%
Global Look Press

Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России уничтожили еще один танк Abrams американского производства в зоне специальной военной операции. Об этом информирует Минобороны России в ежедневной сводке.

Потери украинской армии в результате действий российских военных из вышеуказанной группировки войск на территории ДНР за сутки составили до 360 военных.

Также ВСУ потеряли две боевых бронированных машины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, самоходную пушку DANA М2 чешского производства. Кроме того, поражены гаубицы: одна «Мста-Б» и две Д-30. 

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что Вооруженные силы Украины в апреле каждые сутки теряли по тысяче человек.

1 мая министр обороны РФ во время совещания в штабе Объединенной группировки войск заявил, что для поддержания необходимого темпа наступления российских войск в зоне проведения военной операции нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений.

Ранее стало известно, с помощью чего РФ уничтожает дорогостоящие танки Abrams.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами