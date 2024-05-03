Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России уничтожили еще один танк Abrams американского производства в зоне специальной военной операции. Об этом информирует Минобороны России в ежедневной сводке.

Потери украинской армии в результате действий российских военных из вышеуказанной группировки войск на территории ДНР за сутки составили до 360 военных.

Также ВСУ потеряли две боевых бронированных машины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, самоходную пушку DANA М2 чешского производства. Кроме того, поражены гаубицы: одна «Мста-Б» и две Д-30.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ заявил, что Вооруженные силы Украины в апреле каждые сутки теряли по тысяче человек.

1 мая министр обороны РФ во время совещания в штабе Объединенной группировки войск заявил, что для поддержания необходимого темпа наступления российских войск в зоне проведения военной операции нужно увеличивать объемы и качество поставляемых вооружений.

Ранее стало известно, с помощью чего РФ уничтожает дорогостоящие танки Abrams.