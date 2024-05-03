На Украине снизилась численность рабочей силы

Численность рабочей силы на Украине за период с 2021 по 2023 год уменьшилась более чем на 25% из-за мобилизации и оттока мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка республики.

«В 2023 году рабочая сила среди гражданского населения в возрасте 15-70 лет сократилась более чем на четверть», — указывается в публикации.

По информации финрегулятора, такое сокращение в основном вызвано оттоком из страны трудовых мигрантов, мобилизацией и демографическими потерями.

Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит рабочих кадров скорее всего останется значительным еще продолжительное время.

В феврале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 30% национальной экономики и лишилась 3,5 млн рабочих мест. Также, отметил он, Украина за два года лишилась около 20% своей территории.

До этого председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявлял, что на Украине наблюдается «катастрофический» дефицит кадров.

Ранее российский рынок труда столкнулся с критическим дефицитом кадров.