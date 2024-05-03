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Петербургский курьер доставки еды порезала пенсионерке лицо в автобусе

«Фонтанка»: в Петербурге курьер порезала лицо пенсионерке в автобусе

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В Петербурге курьер доставки еды во время конфликта порезала лицо 67-летней пенсионерке в автобусе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 3 мая в автобусе №177, когда тот подъезжал к остановке «Гражданский проспект, 90». Пенсионерка рассказала, что, когда она собиралась выходить из автобуса, то наткнулась на миниатюрную сотрудницу курьерской службы с тяжелым доставочным коробом. Пожилая женщина «жестко мимо нее прошла», а та в ответ ткнула ее кулаком.

После этого пенсионерка словесно оскорбила девушку и решила, что на этом инцидент исчерпан, однако когда дверь автобуса открылась, петербурженка получила удар сзади и снова высказала в адрес курьера оскорбление, а затем ударила ее пустой сумкой по голове.

Девушка с доставочным коробом вышла на той же остановке, а пенсионерка в этот момент ощутила порезы на лице и заметила кровь. Пожилая женщина обратилась в полицию. В больнице у нее диагностировали резаную рану левой половины лица и шеи — когда и как оппонентка нанесла ей эти повреждения не уточняется.

Ранее в Казани кондуктор в хиджабе жестоко избила пенсионерку и выкинула ее из автобуса.

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