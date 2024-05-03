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Шойгу раскрыл, сколько БПЛА было уничтожено за СВО благодаря данным радиосредств ЧФ

Шойгу: более 80 БПЛА уничтожили за СВО благодаря данным радиосредств ЧФ

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Благодаря данным от береговых радиотехнических постов Черноморского флота (ЧФ), которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время специальной военной операции (СВО) было уничтожено свыше 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 20 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил во время тематического селекторного совещании с руководящим составом ВС РФ, сообщает ТАСС.

По его словам, модернизации инфраструктуры береговых радиотехнических постов уделяется особое внимание. Это делается с целью повышения результативности их работы, отметил министр.

«На Курильских островах, в зоне ответственности Тихоокеанского флота, создаются посты наблюдения», — сказал он.

Шойгу добавил, что в Арктике осуществляется реконструкция двух военных городков береговой системы наблюдения Северного флота.

До этого журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина писал, что украинская сторона разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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