Российские полицейские накрыли этническую группу, распространявшую наркотики

В Тверской области правоохранительные органы задержали участников межрегиональной этнической группы, которых подозревают в распространении наркотиков на территории Московской, Свердловской и Челябинской областей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительной информации, злоумышленники перевозили запрещенные вещества из Ленинградской области в Подмосковье — там они арендовали дом, где фасовали наркотики для последующего сбыта в регионах РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на федеральной трассе М-10 Санкт-Петербург – Москва полицейскими остановлен автомобиль, в котором находились два иностранных гражданина. При обследовании автотранспорта в полостях обнаружены тайники, из которых изъято семь свертков с наркотическим средством – мефедроном общим весом около семи килограммов», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Один из задержанных уже был осужден в 2011 году за разбойное нападение, в 2020 году мужчину депортировали на родину, но через три года он вернулся в Россию по измененному паспорту и продолжил заниматься незаконной деятельностью.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее в Миассе полиция ликвидировала нарколабораторию, где работали иностранцы.