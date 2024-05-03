В Германии после обвинений в «кибератаках» заявили, России не удастся запугать Берлин

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Берлин намерен решительно противостоять якобы кибератакам со стороны России. Она также предупредила, что Москве не удастся запугать Берлин, передает n-tv.

Она подчеркнула, что Германия продолжит поддерживать Украину.

«Атаки были направлены не только на отдельные партии или определенных политиков, но, скорее, на подрыв доверия к демократии. Сейчас Германия действует вместе с другими государствами ЕС, НАТО и международными партнерами», — заявила Фезер.

В связи с предстоящими выборами в Европе она также призвала «вооружиться против хакерских атак, манипуляций и дезинформации».

До этого МИД Германии вызвал исполняющего обязанности посла РФ. По словам представителя МИД, российского посла вызвали в связи с предполагаемой хакерской атакой.

Ранее в ФРГ призвали тратить больше денег на гражданскую оборону из-за СВО.