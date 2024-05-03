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В Германии после обвинений в «кибератаках» заявили, России не удастся запугать Берлин

В ФРГ после обвинений РФ в кибератаках заявили, что Москва не запугает Берлин

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Jessica Lichetzki/Global Look Press

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Берлин намерен решительно противостоять якобы кибератакам со стороны России. Она также предупредила, что Москве не удастся запугать Берлин, передает n-tv.

Она подчеркнула, что Германия продолжит поддерживать Украину.

«Атаки были направлены не только на отдельные партии или определенных политиков, но, скорее, на подрыв доверия к демократии. Сейчас Германия действует вместе с другими государствами ЕС, НАТО и международными партнерами», — заявила Фезер.

В связи с предстоящими выборами в Европе она также призвала «вооружиться против хакерских атак, манипуляций и дезинформации».

До этого МИД Германии вызвал исполняющего обязанности посла РФ. По словам представителя МИД, российского посла вызвали в связи с предполагаемой хакерской атакой.

Ранее в ФРГ призвали тратить больше денег на гражданскую оборону из-за СВО.

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