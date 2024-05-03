Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские FPV-дроны стали большой проблемой для ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут противостоять российским FPV-дронам

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские вооруженные силы не могут противостоять российским FPV-беспилотникам. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны», — сказал он.

Стариков также отметил бесполезность применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку беспилотники российских военных используют нестандартные частоты.

До этого солдаты ВСУ назвали атаки армии России непредсказуемыми и признали, что от российских беспилотников исходит постоянная угроза.

Рядовой ВСУ Игорь Бойчак рассказал агентству, что Вооруженные силы РФ атакуют постоянно, но часто непредсказуемо, что мешает расслабиться и отдохнуть.

2 мая экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней.

Ранее в США рассказали, как Россия мешает снабжению ВСУ беспилотниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами