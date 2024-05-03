Российские FPV-дроны стали большой проблемой для ВСУ

Украинские вооруженные силы не могут противостоять российским FPV-беспилотникам. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны», — сказал он.

Стариков также отметил бесполезность применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку беспилотники российских военных используют нестандартные частоты.

До этого солдаты ВСУ назвали атаки армии России непредсказуемыми и признали, что от российских беспилотников исходит постоянная угроза.

Рядовой ВСУ Игорь Бойчак рассказал агентству, что Вооруженные силы РФ атакуют постоянно, но часто непредсказуемо, что мешает расслабиться и отдохнуть.

2 мая экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней.

Ранее в США рассказали, как Россия мешает снабжению ВСУ беспилотниками.