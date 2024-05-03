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Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук до 22 октября

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный суд в Москве продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет РИА Новости.

Срок ареста им продлили до 22 октября.

В начале мая 2023 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук. Причиной послужило создание ими спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах, с которыми через социальные сети связываются представители радикального ислама.

Специалисты установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. В результате Петрийчук и Беркович задержали и отправили в СИЗО.

До этого Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла Беркович и Петрийчук в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее российский военный получил шесть лет колонии за уклонение от службы.

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