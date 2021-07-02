Российские военные в Сирии заявили о готовящейся боевиками инсценировке химатаки

В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в России) провокации в Идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ. Об этом заявил замруководителя Центра Вадим Кулить, сообщает «Интерфакс».

«По информации, полученной от местных жителей, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» доставили на грузовом автомобиле в район населенного пункта Харим провинции Идлиб около 10 бочек с отравляющими веществами», — рассказал Кулить.

Он также отметил, что, «по имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку «химической атаки» в южной части хребта Джебель-эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения».

Ранее стало известно, что Минобороны России организовало для пехотных снайперов армии Сирии ускоренный курс обучения.