В Крыму прошла проверка системы ПВО на фоне учений НАТО Sea Breeze

В Крыму на фоне учений НАТО Sea Breeze была проведена проверка системы противовоздушной обороны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ), капитана второго ранга Алексея Рулева.

«Экипажи самолетов и вертолетов ЧФ и авиационного соединения Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в ходе проведения проверки готовности дежурных сил и средств ПВО Крымского полуострова», — сказал он.

Рулев уточнил, что экипажи самолетов СУ-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчетов комплексов ПВО С-400 и действовали с различных направлений.

По словам капитана, во время проверки авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах. В свою очередь, боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО и других стран, участвующих в учениях Sea Breeze на территории Украины.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.