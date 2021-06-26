Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море для участия в учениях с Украиной

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море, где примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, к которым присоединятся более 30 стран. Об этом американское посольство в Киеве сообщило в своем Twitter.

ВМС США официально объявил об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с Украиной, в которых будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.

Ранее посольство России в Соединенных Штатах в своем Twitter выступило с призывом отказаться от проведения многонациональных военных учений Sea Breeze — 2021. По заявлению посольства, уменьшить напряженность в этом регионе смогут только сами причерноморские государства при условии того, что в этот процесс не будут вмешиваться «снаружи».

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.