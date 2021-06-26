Разведка США не может дать однозначных выводов по НЛО

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов в своем докладе указывает, что на данном этапе не может дать однозначных выводов и объяснений по почти всем случаям столкновений американских летчиков с неопознанными летающими объектами, сообщает Fox News.

«Ограниченное количество высококачественных сообщений относительно неопознанных летающих объектов мешает нашей возможности сделать однозначные выводы о природе или намерениях НЛО», — указано в докладе разведки США.

Также в этом докладе сообщается, что НЛО могут нести угрозу для национальной безопасности страны и безопасности полетов.

«Обеспокоенность в области безопасности в основном состоит в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством», — считают в Разведывательном сообществе США.

Для национальной безопасности, по мнению разведки Соединенных Штатов, полеты НЛО над американской территорией несут угрозу для национальных секретов.

Ранее в США рассказали об отключающих ядерные объекты НЛО.