Япония подняла в небо истребитель из-за пролета российского Су-25 у Сахалина

Силы самообороны Японии подняли в небо истребитель в ответ на пролет российского штурмовика Су-25 близ границ страны. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны страны.

Как сообщает военное ведомство, инцидент случился в пятницу, 25 июня. Японские военные заметили российский самолет, когда он пролетал между Сахалином и японским островом Хоккайдо.

Другие детали случившегося не раскрываются.

На этой неделе Япония выразила России протест в связи с масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах.

Ранее сообщалось, что с 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана (юго-восточнее островов Курильской гряды) проходили маневры под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. В учениях приняли участие более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота и ВКС.