Ту-22М3 в ходе учений на Тихом океане потопили авианосцы условного противника

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ходе учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Тихом океане отработали уничтожение авианосцев условного противника. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА «Новости».

«В рамках учения, дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника», — рассказали в оборонном ведомстве.

С 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана (юго-восточнее островов Курильской гряды) проходили маневры под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. В учениях приняли участие более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота и ВКС.

Ранее сообщалось о том, что три стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ и два боевых корабля Тихоокеанского флота отработали условный удар крылатыми ракетами по объектам противника.