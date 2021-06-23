Минобороны опубликовало видео пролета над британским эсминцем

Минобороны опубликовало видео пролета самолета и беспилотника над британским эсминцем, нарушившим ранее границу, сообщает РИА Новости.

В частности, опубликованы кадры с борта российского самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием по курсу движения эсминца.

Ранее стало известно о нарушении государственной границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму британским эсминцем Defender. Российский Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца, после чего британский корабль покинул территориальные воды РФ. В Крыму не заметили паники из-за ситуации эсминцем.

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru», что британский эсминец Defender пересекал российскую границу с работающими боевыми системами.