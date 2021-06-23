В ГРУ заявили, что США в ходе учений на Аляске отработали нападение на Россию

В Главном разведывательном управлении заявили, что Пентагон в ходе майских учений на Аляске отработал нанесение массированных ударов по территории России, сообщает Интерфакс.

«В ходе учения «Nothern Edge» в мае этого года на Аляске американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против «Арктического государства» (подразумевалась Россия).

Решались конкретные задачи по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов, прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа, ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов», — заявил начальник ГРУ Игорь Костюков.

Он отметил, что Соединенные Штаты также наращивают число учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые принимают «ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер».

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал США не волноваться из-за учений российской армии. Позже по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом Путин заявил, что Россия не ведет учений у границ США, а «американцы это делают сейчас».

В мае Соединенные Штаты провели на Аляске учения с участием атомного авианосца Theodore Roosevelt и 15 тысяч военных — маневры Northern Edge-2021 состоялись с 3 по 14 мая.