Медведев указал на увеличение военного присутствия у границ России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия рядом с российскими границами, сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал во время заседания межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

По словам Медведева, увеличение иностранного военного присутствия направлено на сдерживание России.

«Понятно, что такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом», — уточнил зампредседателя Совбеза.

Ранее стало известно, что вооруженные силы США начали установку систем противоракетной обороны Aegis Ashore на базе в Польше. При этом Вашингтон подчеркивает, что размещение ПРО вблизи границ России не способно подорвать ее военно-стратегический потенциал, а создаваемая база будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.