Сирийские саперы уничтожили еще одну базу боевиков

Сирийские саперы на окраине города Эль-Латамна уничтожили пещеру, где находилась база боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя группировки российских ВС в Сирии.

«Уничтожение пещеры было произведено для того, чтобы в дальнейшем ее невозможно было использовать ни для каких целей. Ни для укрытия, ни для складирования боеприпасов или материальных средств. Подрыв произведен успешно. Пещера обрушена», — заявил военный.

Для уничтожение базы сирийские военные использовали 3,5 тонны боеприпасов, оставленных боевиками в городе.

Сообщается, что в пещере было несколько разветвленных ходов и выходов и развитая инфраструктура. В частности, там располагались камеры для пленных и госпиталь.

Ранее сообщалось, что сирийские снайперы пройдут ускоренный курс обучения от Минобороны.