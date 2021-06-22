Сирийские снайперы пройдут ускоренный курс обучения от Минобороны РФ

Минобороны РФ организовало для пехотных снайперов армии Сирии ускоренный курс обучения, сообщает ТАСС.

Отмечается, что полигон для учений организован недалеко от города Алеппо, многие из курсантов сами записались добровольцами и раньше имели другие профессии.

Под руководством российских инструкторов отрабатывались элементы маскировки стрелков и принципы меткой стрельбы.

«Обращаем внимание на маскировку, потому что очень мало штатных средств маскировки у вооруженных сил Сирии, и передаем опыт — как из подручных материалов, в частности пеньковых мешков, изготовить себе маскировочные халаты, чтобы быть менее заметными на местности, в пустыне», — пояснил военный советник РФ.

Здесь российские специалисты обучают по своим техникам, но не копируют их полностью — российские методики были адаптированы для сирийских солдат.

«Чтобы подготовить солдата с нуля до приемлемого уровня, требуется около месяца. Занимаемся мы с ними каждый день, с 8 до 13 часов. После этого сирийские военнослужащие еще тренируются сами .Мы для них адаптировали российские методики подготовки военнослужащих — кое-что убрали, кое- что специфическое, что для их условий важно, добавили», — заявил один из инструкторов.

Российские инструкторы подчеркивают, что главное для снайпера — замаскировать верхнюю часть туловища: если человек целится лежа, то «его выдает голова».

Один из офицеров РФ в в Сирии напомнил, что еще одна важная задача тренировок — точная стрельба по мишеням на дальность до 500 метров с учетом погодных факторов. В Сирии военные специалисты особенно учитывают постоянный ветер и стремятся к тому, чтобы их подопечные совершали стрельбу на уровне инстинктивных действий.

Ранее сообщалось, что российские военные блокировали колонну Вооруженных сил США в Сирии.