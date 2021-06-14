В НАТО намерены дать «твердый ответ» на наращивание Россией военной мощи

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается ответить на усиление Россией своего военного потенциала. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, альянс использует в отношении России «двойной подход», заключающийся в сочетании обороны и диалога. Генсек заявил, что блок уже реализовал «самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны» и продолжит работу по ее укреплению.

«Мы позаботимся о том, чтобы отреагировать на новое наращивание российской военной мощи, в том числе с помощью ядерного оружия. И мы сделаем это разными способами, в том числе путем усиления нашей противовоздушной и противоракетной обороны <...> и, конечно же, путем контроля над вооружениями, что является частью диалога с Россией», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что НАТО не станет копировать действия российской стороны, но ответит «очень твердо и четко».

«Это будет широкая комбинация разных средств, что мы показывали за предыдущие годы», — уточнил Столтенберг.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия не будет определяться как «конструктивный партнер» в новой стратегической концепции НАТО.