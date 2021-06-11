Минобороны обнародовало архивные документы об освобождении Литвы

Минобороны РФ запустило на своем сайте мультимедийный раздел «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», который посвящен сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР в годы Великой Отечественной войны.

«В разделе обнародованы исторические материалы из Центрального архива министерства обороны Российской Федерации, свидетельствующие о кровопролитных боях по освобождению республики и героях-освободителях, а также фотосвидетельства мелкой литовской «войны» с великим прошлым», — сообщается в публикации ведомства.

Летом 1994 года Красная Армия начала освобождение Литовской ССР от фашистской оккупации. Немецкие войска вели жесткое сопротивление, пытаясь не допустить, чтобы советская армия вышла к границам Восточной Пруссии. Литовскую ССР удалось освободить в результате ряда наступательных операций. Красная Армия безвозвратно потеряла 137,2 тыс. человек.

В апреле Минобороны впервые обнародовало уникальные архивные документы об участии Днепровской флотилии в штурме Берлина во время Второй Мировой войны в 1945 году.