Стелс-бомбардировщик ПАК ДА получит комплекс обороны, который защитит его от всех видов оружия

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), разрабатываемый в России, получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия, сообщил ТАСС источник.

«Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия — радиолокационного и оптического»,— заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, самолет будет нести только внутрифюзеляжное оружие, в том числе ракеты большой дальности — это позволит не заходить в зону ПВО противника, поражать цели из районов мирового океана или с территории другого государства.

Источник добавил, что в настоящее время идет изготовление опытного образца ПАК ДА.

В прошлом году сообщалось, что Россия начала строить первый опытный образец стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации». Планировалось, что бомбардировщик может выполнить свой первый полет в к 2025-2026 году.