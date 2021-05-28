Министерство обороны США запросило более $27 млрд на ядерное оружие

Министерство обороны США запросило у Конгресса почти $28 млрд на модернизацию ядерных арсеналов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на бюджетный запрос Пентагона.

Проект бюджета предполагает, $3 млрд пойдут на финансирование программы стратегических бомбардировщиков дальнего действия B-21.

$5 млрд уйдут на программу атомных подводных лодок класса Columbia.

$609 млн отведено системам ракет дальнего действия LRSO.

Еще $2,6 млрд получат наземные системы сдерживания GBSD.

Ранее управление конгресса Соединенных Штатов по бюджету выпустило прогноз на ближайшие десять лет, согласно которому ежегодное содержание ядерного арсенала американских вооруженных сил вырастет до $60 млрд. Накануне российский МИД обвинил США в нарушении положений договора СНВ-III: по состоянию на начало весны американцы имели на 101 ракету больше, чем положено, заявили в ведомстве. Пентагон вывел из расчета 56 пусковых установок «Трайдент» и 41 стратегический бомбардировщик B-52H. Кроме того, Штаты переименовали четыре пусковые установки в «учебные шахты», не предусмотренные договором.