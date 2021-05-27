В Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана

Минобороны Армении опровергло заявление Баку о том, что армянские военнослужащие находились на территории Азербайджана. Об этом сообщается на сайте армянского ведомства.

В министерстве привели фамилии армянских военных, которых задержала азербайджанская сторона: А. Абгарян, И. Саркисян, В. Саркисян, Б. Оганян, А. Будоян, В. Рафаэлян. Уточняется, что это военнослужащие контрактной службы.

«Заявление министерства обороны Азербайджана, согласно которому армянские военнослужащие находились на азербайджанской территории, не соответствует действительности», — подчеркнули в Минобороны Армении.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы.

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента заявил, что Азербайджан пытался спровоцировать военный конфликт и создать на армянской территории коридор в Нахичевань.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

19 мая президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.