МИД: резолюция по Украине в ГА ООН призвана помешать переговорам

МИД РФ: проект резолюции по Украине в ГА ООН призван помешать переговорам
Наталья Селиверстова/РИА Новости

МИД России раскритиковал проект резолюции «Поддержка прочного мира на Украине» в Генассамблее ООН, голосование по которому состоялось 24 февраля, в четвертую годовщину начала конфликта. Заявление ведомства опубликовано на его сайте.

В министерстве заявили, что текст, помимо традиционных обвинений в адрес России, «избирательно цитирует Устав ООН и не содержит ни слова о первопричинах конфликта вокруг Украины, без устранения которых невозможно долгосрочное и устойчивое урегулирование».

В него включено приветствие заслуг европейских стран, также документ «насыщен псевдомирными элементами, включая призыв к прекращению огня, обмену военнопленными, возвращению насильственно перемещенных лиц, включая детей, в качестве «меры укрепления доверия».

«Нет сомнений в том, что неуклюжие маневры Киева и европейцев в Генассамблее продиктованы стремлением создать «помехи в эфире» на фоне трехстороннего переговорного процесса», — говорится в заявлении МИД РФ.

Там добавили, что «за» выступили 107 стран, «против» — 12, 51 государство, включая США, воздержалось, 23 не участвовали в голосовании.

Ранее в США заявили о большом количестве «креативных идей» в переговорах по Украине.

 
