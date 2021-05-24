В МИД РФ обвинили Киев в использовании российских учений

Киев пытался использовать российские военные учения для оправдания собственного уклонения от выполнения минских соглашений, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью изданию «Известия».

По его словам, заявления о якобы намерении российских военных вступить в конфликт в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик являются частью дезинформационной кампании.

«Ее (дезинформации. – примечание «Газеты.Ru») цель — отвлечь внимание от невыполнения Украиной минских соглашений. Другие задачи — создать еще один предлог для ускоренного принятия Украины в НАТО», – рассказал замглавы МИД.

Он также обратил внимание на то, что эскалация конфликта происходит на территории самой Украины при поддержке со стороны стран Запада.

«В 2021 году на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора-два месяца там проходят маневры. Фактически происходит милитаризация Украины, что отнюдь не способствует урегулированию конфликта в Донбассе», – заявил Руденко.

В апреле Россия провела учения военнослужащих на полигоне Опук в Крыму, что вызвало критику со стороны Запада в связи с якобы «стягиванием» российских сил к границе с Украиной. В Москве неоднократно заявляли, что учения проходят на территории страны и не представляют угрозы для других государств. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва не приемлет предупреждений от каких-либо стран о последствиях перемещения собственных войск на своей территории.