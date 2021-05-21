В Мурманской области во время учений погибли два сотрудника Росгвардии

Во время учений в Мурманской области погибли два сотрудника Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Учения проходили на берегу Кольского залива.

«По предварительной информации, происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля», — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что военные следователи проводят доследственную проверку на наличие признаков преступления по статье 293 УК РФ («Халатность»).

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии пишет, что родственникам погибших будет оказана необходимая помощь. Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области, дополняет агентство.

Ранее сообщалось, что десять американских десантников были госпитализированы в результате неудачного приземления на учениях Swift Response, проводимых в Эстонии.