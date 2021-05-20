ВВС Польши прокомментировали сообщения о захвате самолета
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Представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о захвате польского самолета ВВС. Об этом сообщает ТАСС.
Она объяснила это учениями.
«Это происходит в рамках проходящих 17–21 мая тактических учений Renegade-Sarex. <...> Это эпизод учений в сфере противодействия терроризму», — сказала Волыньская.
Ранее портал OpenSky Live Alerts сообщил, что Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате.
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