Российский флот могут усилить тремя авианосцами

Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов рассказал, что российский флот могут укрепить тремя авианосцами, передает РИА «Новости».

По его словам, члена в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы будет рассмотрена целесообразность создания таких кораблей и их стоимость. Представитель коллегий заявил, что для ВМФ необходимы три таких судна — головной и два серийных. При этом он сообщил, что уже имеется аванпроект авианосца.

Как отметил Поспелов, у России есть все необходимые технологии для создания такого крупного корабля. Он указал, что страна также располагает «ядерными энергетическими установками необходимой мощности, которые обеспечат соответствующую скорость». Однако, как считает член коллегий, несколько основных элементов будущего авианосца необходимо довести до ума, включая системы взлета и посадки летательных аппаратов. «Кроме того, мы должны создать перспективный палубный корабельный истребитель, способный нести необходимое количество вооружения», — добавил Поспелов.

Как известно, в настоящее время в составе ВМФ России есть лишь один корабль подобного класса — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», который был введен в эксплуатацию в 1991 году.