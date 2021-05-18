Балтийский флот получит новые субмарины на фоне усиления НАТО в регионе

Новые дизельные подводные лодки поступят в Балтийский флот РФ на фоне усиления НАТО в непосредственной близости от российских границ. Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в телеграмме по случаю Дня Балтийского флота, передает «Интерфакс».

По его словам, вопрос по оснащению этого флота дизель-электрическими подводными лодками, новыми летательными аппаратами и береговыми комплексами уже был проработан.

Главком ВМФ подчеркнул, что «подводная составляющая Балтийского флота будет соответствовать объему задач», которые перед ним стоят.

Он также указал, что данный флот по-прежнему является «важнейшим инструментом обеспечения безопасности России на западном направлении».

«Роль Балтийского флота в настоящее время приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе в непосредственной близости к границам Российской Федерации», — отметил Евменов.

Как передает агентство, ссылаясь на свой источник в промышленности, Балтфлот может получить дизельные подлодки проектов 636.3 «Варшавянка» или 677 «Лада».