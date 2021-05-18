Байден поддержал прекращение огня в ходе переговоров с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого поддержал прекращение огня. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Согласно сообщению, обе стороны обсудили прогресс в военных операциях Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС и других террористических группировок в секторе Газе. Кроме того, Байден рассказал Нетаньяху о переговорах Вашингтона с Египтом и другими странами для решения этой задачи.

Также американский лидер «выразил твердую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак». Он призвал еврейское государство предпринять все усилия, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц.

Ранее Нетаньяху предупредил Байдена о последующих шагах Израиля в разрешении конфликта с сектором Газа.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.