Баку назвал политизацией обращение Армении к ОДКБ по поводу ситуации на границе

МИД Азербайджана назвал «политизацией» обращение руководства Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией на азербайджанско-армянской границе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИДа.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов в субботу, 15 мая, провел телефонные переговоры с таджикским коллегой Сироджиддином Асловым, в котором прокомментировал обращение Армении к ОДКБ.

«Министр Джейхун Байрамов довел до внимания министра иностранных дел Таджикистана, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, что обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности по этому вопросу не имеет никаких оснований, и это не что иное, как попытка руководящих кругов Армении политизировать проблему», — сообщили в азербайджанском МИДе.

По словам Байрамова, Госпогранслужба Азербайджана провела переговоры с армянскими пограничниками на границе с Сюникской областью, где ранее возник конфликт между сторонами.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

Ранее в США заявили, что ожидают отвода войск Азербайджана от границы с Арменией.