NI: стратегическая «близорукость» США сближает Россию и Китай

Стратегическая «близорукость» нового политического руководства Соединенных Штатов позволяет России и Китаю сблизиться для противостояния США, считает публицист издания The National Interest.

В материале указано, что конфронтация администрации Джо Байдена с Россией является ожидаемой на фоне ранее сделанных заявлений Байдена и его соратников из Демократической партии о том, что Россия якобы активно вмешивалась в политическую жизнь в США. В Соединенных Штатах существовала надежда, что Байден изменит агрессивную риторику Трампа по отношению к Китаю.

Однако снижения уровня напряженности с Китаем не произошло — Байден продолжил политику Трампа по поддержке Тайваня как альтернативы материковому Китаю, а также поддержал позицию Японии по спорным островам Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Автор материала указывает, что из-за неспособности администрации Байдена расставить приоритеты во внешней политике и отказе от попыток умиротворения, Россия и Китай продолжают расширять свое военное, экономическое и дипломатическое сотрудничество.

Ранее Оливер Стоун обвинил США в «войне» против России.