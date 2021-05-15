Армия Израиля атаковала объект военной разведки ХАМАС

Израильские вооруженные силы атаковали объект военной разведки палестинского радикального движения ХАМАС, сообщает армия Израиля (ЦАХАЛ) на своей странице в Twitter.

По заявлению армии, за ночь израильская сторона нанесла удары по объекту военной разведки, местам запуска ракет и двум террористическим отрядам. ЦАХАЛ подчеркивает, что удары стали ответом на запуск из сектора Газа более чем двух тысяч ракет в направлении Израиля.

«ХАМАС расплачивается за свой террор», – указано в сообщении.

Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем и назвал его условия.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного. Как сообщила представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума, за четыре дня эскалации погибли 34 палестинских и два израильских ребенка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.