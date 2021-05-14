Сторожевой корабль США Hamilton покинул Черное море

Сторожевой корабль береговой охраны США Hamilton покинул Черное море. Об этом сообщает сайт Шестого флота ВМС Соединенных Штатов.

Согласно заявлению, судно прошло транзитом из Черного в Средиземное море, «завершив 14 мая проведение операций в Черном море».

Ранее стало известно, что корабль береговой охраны США Hamilton 10 мая прибыл в Одесский морской порт после прошедших в Черном море военных учений.

9 мая стало известно, что украинские пограничники и служба береговой охраны Соединенных Штатов проводят совместные учения в Черном море. Встреча судов пограничных ведомств США и Украины прошла утром 8 мая.

27 апреля в Национальном центре управления обороной России рассказали, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, прибывшего в Черное море. До этого Шестой флот военно-морских сил США сообщил, что Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».