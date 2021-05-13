Армия Ливана заявила о поиске установок, с которых были выпущены ракеты в сторону Израиля

Военнослужащие ливанской армии ведут поиск установок залпового огня, с которых выпускались ракеты в сторону израильской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военного командования Ливана.

«Выстрелы были произведены из сельских районов Эль-Клейла и Маалия в окрестностях лагеря палестинских беженцев Рашидия под Тиром», — сказал он.

По словам представителя, армейским патрулям пока не удалось задержать нарушителей действующего с 2006 года режима прекращения огня на ливано-израильской границе.

Ранее стало известно, что с территории Южного Ливана были выпущены три ракеты в сторону Израиля.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.