В США рассказали о защищенности Москвы в случае ядерной войны

Американский журналист Калеб Ларсон предположил, что Москва могла бы стать лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта. Об этом сообщает изданиеNational Interest.

По его словам, в России существует план модернизации противоракетной обороны. Речь идет о системе, предварительно названной А-235, которая должна устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения, особенно в борьбе с гиперзвуковыми ракетами.

Кроме того, Ларсон отметил, что в 1972 году СССР и Соединенные Штаты подписали Договор об ограничении систем ПРО, по которому их число в каждом из государств снизилось до двух. Одну из них можно было использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет, а другую — для обороны города, то есть в случае Советского Союза — Москвы. Также стороны снизили численность пусковых установок до 100 и ограничили развитие технологий в данной сфере.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что американская сторона намерена модернизировать свое ядерное оружие для сдерживания иностранной агрессии.