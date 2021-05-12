Журнал National Interest перечислил пять лучших видов российского вооружения, представленного на параде в честь Дня Победы в Москве.

Первым в списке указывается основной боевой танк Т-14 и тяжелый БМП Т-15 семейства «Армата».

«Прямого аналога Т-15 в НАТО нет, он находится где-то между БМП и бронетранспортером», — говорится в сообщении.

На втором месте оказалась РС-24 межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Автор статьи назвал этот комплекс вероятной заменой «Тополя» и «Тополя-М».

Третье место занял беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9».

«Уран-9» <…> призван обеспечить огромную огневую мощь к интенсивным боевым действиям, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Четвертое место занимает гиперзвуковая ракета «Кинжал».

Замыкает список комплекс С-400 «Триумф». Автор статьи считает его лицом российского высококлассного военного экспорта.

«С-400 не только более способный, но и значительно более универсальный, чем его предшественник С-300», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи Twitter назвали российский истребитель Су-57 достойным противником ВВС США.