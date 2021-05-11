Ракетная атака повредила израильский нефтепровод Эйлат — Ашкелон

В Израиле в результате ракетного обстрела был поврежден нефтепровод Эйлат — Ашкелон. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что трубопровод и одно из нефтехранилищ охватил крупный пожар. Энергетический объект был поражен ракетой, выпущенной из сектора Газа.

Кроме того, на фоне обстрелов возобновились беспорядки в некоторых районах страны, говорится в сообщении. В населенном пункте Арара группы арабов блокируют улицы, поджигают автомобильные шины и мусорные баки, демонстрируют палестинскую символику.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны£ из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные нанесли ответный удар.

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».