Шойгу: в армии стало меньше случаев неуставных отношений

В Вооруженных силах России в 2020 году стало на 15,5% меньше случаев нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

«На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», — сказал российский министр на селекторном совещании во вторник, 11 мая.

По его словам, принимаемые меры, в том числе по улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, позволили снизить на 7,4% общее количество правонарушений в прошлом году, при этом участников этих правонарушений стало на 6,3% меньше.

Министр также, ссылаясь на социологическое исследование, сообщил, что 83% населения России отмечают высокую боеспособность армии и ее готовность защищать страну, а 79% россиян уверены в улучшении общего состояния войск.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в вооруженных силах России стало меньше случаев дедовщины, но больше преступлений другого характера, в том числе коррупционного.