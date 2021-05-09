Финская разведка оценила готовность России развернуть войска в Европе

Минобороны Финляндии впервые опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, в котором оценивается военной активность России в Европе. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Россия показала готовность и желания использовать вооруженные силы, где это необходимо, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе. Это усилило конфронтацию и военную активность в Балтийском регионе», — говорится в сообщении.

По мнению авторов отчеты, сейчас использование войск не является приоритетным способом достижения внешнеполитических целей.

Тем не менее, страны продолжают готовиться к применению силы и развивать военный потенциал, отмечается в сообщении.

«Основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений», — говорится в документе.

Кроме того, финская разведка отмечает усиление военного присутствия России в Арктике. По ее мнению, в ближайшие годы этот регион может стать местом, где столкнутся интересы мировых держав.