В ДНР заявили, что украинская армия обстреляла из минометов Горловку

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что военнослужащие ВС Украины обстреляли из минометов окраины Горловки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ДНР, всего украинские силовики выпустили 15 мин калибром 120 мм.

«В 5.30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина (окраины Горловки — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Накануне глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе является «настоящей гражданской войной». По его словам, Украина увеличила число обстрелов ЛНР в пять раз с февраля нынешнего года.

Ранее на этой неделе офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военные установили 500 мин у линии соприкосновения в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.